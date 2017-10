India Martínez resulta herida durante un robo India Martínez durante un concierto. / El Norte La cantante intentó defenderse de los ladrones EL NORTE Lunes, 2 octubre 2017, 12:24

India Martínez ha sufrido un encuentro desagradable con unos individuos que se abalanzaron sobre ella para quitarle todo lo que tenía, algo que consiguieron finalmente. La cantante ha publicado en Instagram una fotografía para informar a sus seguidores, quienes le han mandado numerosos mensajes de apoyo, según informa 'Chance'.

India ha aprovechado la agresión para denunciar que este tipo de situaciones se repiten a diario: «No entiendo que aún haya individuos que interrumpan la paz de uno atracándote por la calle y llevándote por la calle y llevándose todo lo que tienes encima sin escrúpulo! Penoso!‬ Aprovecho este escaparate, no para que me vean frágil y herida, sino para decirles que sólo dan pena, que son unos miserables cobardes, y que tarde o temprano uno tiene lo que se merece... Al menos no pasó nada más grave. Si me encuentro herida es porque impulsivamente protegí lo mío y les perseguí. No hubo éxito y quedé tendida en la carretera, pero no queda otra que levantarse y hacerse más fuertes. Todo está bien familia!!».