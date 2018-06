Imanol Arias habla del futuro de Ricardo Gómez Pablo Motos entrevista a Imanol Arias en 'El Intermedio'. / Antena 3 El actor, que se sube de nuevo a los escenarios tras 25 años alejados de ellos, acudió al programa de Pablo Motos 'El Hormiguero' EL NORTE Jueves, 7 junio 2018, 13:24

Imanol Arias ha visitado el plató de 'El Hormiguero' donde ha hablado con su presentador, Pablo Motos, de su regreso a los teatros después de 25 años. Sobre este tema, el actor comentó: «Hay quien se cree que esto es como montar en bicicleta, pero no. La vida me arrastra de muchas maneras que no puedo controlar y casi nada queda en mí. Estoy nervioso, estoy implicado. Estamos aún creando el espectáculo, que dura hora y media».

Para el estreno de la obra 'La vida a palos', basada en la vida del poeta Pedro Atienza, ha elegido el Teatro Campos Elíseos de Bilbao.

Pablo Motos e Imanol Arias dejaron entrever, a lo largo de toda la entrevista, que existe un buen rollo entre ambos. Así, el actor le decía: «Oye, macho. Estás como Gabilondo. Estás muy bien», y éste le contestó «El que estás bien eres tú, que estás de puta madre».

Arias también ha tenido unas palabras sobre el futuro de Ricardo Gómez que ha decidido abandonar 'Cuéntame' después de 17 años. «Nos lo tomamos muy bien. Lo sabíamos desde el principio de la temporada. Además, una persona con esa edad y esa trayectoria, que tome una decisión como ésta y que todos lo entendamos dice mucho de él. Si todos hemos crecido ahí, a él se le ha notado más. De momento, vamos a tener al menos una temporada más. Ojalá sean dos y podamos terminar bien la trama».