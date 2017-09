Imanol Arias adelanta cambios en 'Cuéntame cómo pasó' Imanol Arias, en el centro de la imagen, en una escena de la serie. / TVE Según el actor, la nueva temporada, que llega con retraso, podría emitirse en dos tandas distintas EL NORTE Miércoles, 6 septiembre 2017, 18:43

Los seguidores de 'Cuéntame cómo pasó' pueden estar tranquilos. La serie que narra las aventuras y desventuras de los Alcántara llegará a TVE, aunque posiblemente lo haga con retraso porque, en la presentación de 'Velvet colección' en el FesTVal de Vitoria, Imanol Arias explicó que el rodaje comenzará más tarde que otros años, concretamente el 31 de octubre.

Como recoge la web de 'FormulaTV', el actor ha aprovechado para adelantar algunos cambios en la emisión de la serie. «Seguramente se emitirá de otra manera, no perdiendo el día pero sí posiblemente esta tanda de capítulos acabará fraccionándose en dos». De esta forma, las 19 nuevas entregas harán un parón como ha sucedido con 'El Ministerio del Tiempo'.

Imanol considera que esto no es un problema a la hora del rodaje y ha justificado esta decisión al encontrarse TVE en un momento con muchos productos de ficción en la parrilla. El actor confía, eso sí, que 'Cuéntame cómo pasó' siga emitiéndose los jueves: «Es su día natural, llevamos ahí 17 años y no tendría sentido tener que cambiarlo ahora, no creo que no vaya los jueves».

Arias aprovechó la ocasión para hablar de su competidor habitual ese día de la semana: 'Gran Hermano'. Y lo ha hecho dedicándole múltiples alabanzas: «Es un formato muy poderoso, lo hace gente muy buena, es muy potente el conjunto... Cuentan con personajes que están dispuestos a mostrarlo todo». Pero Imanol considera que la competencia entre ambos productos es positiva. «Somos apuestas complementarias, nos viene bien competir». A la vista está porque los dos han resistido en el tiempo. Según Imanol, 'GH' lo ha hecho porque «es un producto muy bueno».