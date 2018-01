Iker Casillas y Sara Carbonero se vuelven nostálgicos Iker Casillas. / Instagram La pareja ha publicado fotografías de su adolescencia y juventud EL NORTE Viernes, 19 enero 2018, 14:20

Parece que Sara Carbonero e Iker Casillas han querido volver la vista atrás, a sus años jóvenes, y han publicado sendas fotografías de su época adolescente.

El primero en recordar esas imágenes del pasado fue el deportista, acompañadas por el mensaje: «Hace mucho, mucho, pero que mucho tiempo hubo un día que posé de esta manera. Corría el mes de febrero del año 2000. ¿Os hace daño a la vista o por el contrario os agrada?».

Minutos después, llegó el turno de Sara Carbonero, que respondía la pregunta de Iker: «Mejor no te respondo». Este juego no se lo quiso perder su excompañero de selección Gerard Pique, que le envió un recado: «Los zapatos son delito...», a lo que Casillas le contestó: «¡Era la moda de la época! Por cierto, renovación no merecida».

Horas después, la presentadora publicaba una imagen suya, jovencísima, con tan solo 14 años en medio del campo. Una imagen acompañada por el texto: «Entonces, ¿os agrada la foto o no?». Algunos hashtags decían: «Por entonces ya estaba esperando encontrarme con un chico guapo y un ternero, sentido del humor ante todo. ¿Qué no me atrevía a subirla?». Minutos después, el portero le contestaba: «Copiota».