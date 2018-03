El humorista Ángel Garó podría entrar en prisión Ángel Garó en 'Sábado Deluxe'. / Telecinco El humorista está a la espera del juicio por presuntas agresiones a su pareja, que le podría llevar a ingresar en la cárcel durante nueve meses EL NORTE Miércoles, 14 marzo 2018, 14:02

Ángel Garó se hizo popular en los años 90, convirtiéndose en uno de los mejores cómicos del país. El año pasado regresaba a la pequeña pantalla pero no precisamente por sus éxitos, sino por un polémico vídeo, en el que se le veía desnudo en el balcón de su casa gritándole a la policía, que había ido hasta allí tras una llamada de sus vecinos quejándose por un fuerte alboroto: «Vosotros no estáis para pegarme multas, vosotros estáis para protegerme», comentó el actor a los agentes.

Aunque el cómico no quiso hablar del tema en una entrevista en la televisión, sí lo hizo su novio Darío, que contó lo que había sufrido a su lado: «He vivido de todo a su lado: desde insultos a gente anónima, a policías, familiares e incluso a mi hermana» y añadió: «Ha llegado a escupirme, tirarme del pelo, pegarme y, lo último fue, tirarme por las escaleras».

Debido a estas supuestas agresiones, el joven decidió acudir a la policía y presentar una demanda contra Garó en la que pide una orden de alejamiento, una indemnización y nueve meses de cárcel, según ha contado él mismo. La resolución se sabrá el próximo 26 de septiembre, según recoge el portal ‘Bekia’.

Para hablar de estas acusaciones, Ángel Garó acudió al plató de ‘Sábado Deluxe', donde dijo que su ex «tuvo un ataque de celos y le dije que se fuera de casa. Que me relacionen con el maltrato es lo que más me duele».

En unas declaraciones a ‘Vanitatis’ apuntó que Darío «dijo que le había tirado por la escalera. Es un especialista de la mentira. Lo que más me duele de su declaración es que diga que tengo relación con las drogas. Eso es un delito y no lo voy a permitir».