20 noviembre 2017 Hugo y Miriam protagonizan una intensa discusión Hugo y Miriam, concursantes de 'G H Revolution'. El concursante uruguayo le comentó al Súper que no volverá a confiar en ella

Hugo y Miriam siempre han mantenido, con sus más y sus menos, una estrecha relación, que mejoró ostensiblemente a raíz de que la joven regresara a la casa. Pero ahora, los concursantes protagonizaron una tensa discusión debido a la prueba semanal, cuando éste propuso que se colocaran en parejas de chico y chica. «He pensado que nos podríamos poner chico y chica, quedaría más bonito», una opción que no gustó a todos. «Es un poco clasista... Yo no comparto que sea más bonito», comentó Miriam. Una opinión que iba a suponer un gran revuelo. A continuación, Hugo le contestó: «Solo dije que sería más divertido, pero como tú le ves el pelo al huevo a todo... ¡Me llenaste los huevos!», y ésta le soltó: «Personaje, que eres un personaje».

Fue en ese momento en el que comenzó el enfrentamiento entre los dos. «¿No entiendes que puede quedar igual de divertido una mujer bailando con una mujer o un hombre viviendo con un hombre? ¿En qué año vivimos? Sabes que tengo razón y por eso te pones así. ¡Eres ridículo!», señaló Miriam. Un comentario que tuvo una rápida respuesta de Hugo «Siempre hablas así y te diriges mal a las personas. Diviértete un poco más. Discutiste con tu amiga, discutís con todo el mundo» y el enfretamiento iba subiendo en intensidad. Mientras el uruguayo le decía en italiano '¡Cazzo!', ésta le respondía: «¡'Cacho' mierda! Tú has dado tu opinión y yo solo he dado la mía. Yo no voy a criticar las putas formas de alguien para ponerme luego así. Yo te hincharé lo huevos, pero en esta casa se te hincharon mil veces, y por lo menos, respeto. Yo soy muy niña, pero tú eres perro viejo», y añadió la gallega en el confesionario: «Es patético. Solo sabe abrir la boca para decirme a mí las cosas. ¿Está mal de la cabeza o qué le pasa? ¿A este tío qué le faltan? ¿Cuatro neuronas?». En el mismo lugar, Hugo también se desahogó: «Yo no soy así, pero me sobrepasó. Le gusta mucho estar en el centro de una discusión. No pasa nada, ya pasó... pero la confianza que le tenía ya no la tengo más».

En el plató de 'El debate de GH Revolution', según publica el portal 'Bekia', Dani tachó a la gallega de «malhablada, maleducada y pide respeto cuando ella no lo tiene».