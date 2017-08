Algo huele mal en 'Supervivientes 2017' Iván González. / Telecinco Iván González, cuarto clasificado en el reality de Telecinco, asegura que había compañeros que «olían muy mal» EL NORTE Jueves, 10 agosto 2017, 13:00

Es muy posible que alguno de los compañeros de Iván González en 'Supervivientes' le retiren el saludo y la palabra después de las declaraciones realizadas por el extronista en 'Radioset'.

En el repaso que Iván hizo sobre el reality de Telecinco, el joven destacó los malos olores de alguno de sus compañeros. «Es cierto que la única manera de lavarte es en agua salada. Tampoco le prestaba mucha atención a lo de estar guapo y limpio. Lo duro es tener compañeros al lado que olían muy mal».

Pero no conforme con eso, González ha citado al compañero que peor olía de todos. Ese triste honor, como recoge la web de El Comercio, lo tiene Juan Miguel, cuyo olor, según Iván, era en ocasiones tan insoportable que «hacía difícil comer..., aunque al final el estómago se acostumbra».

El extronista reconoce que su participación en 'Supervivientes' ha sido un punto de inflexión en su vida: «En esta experiencia he aprendido que la imagen no es lo más importante ni lo que opinen los demás de ti. Como esta experiencia me ha hecho madurar tanto, ya la opinión de la gente me da igual, hago lo que quiero».