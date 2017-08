Un homófobo insulta a una pareja gay en 'First Dates' Santiago, el polémico participante de 'First Dates'. / Cuatro Santiago, un joven barcelonés de 24 años, también se destapó como un racista EL NORTE Miércoles, 2 agosto 2017, 19:26

En el restaurante más conocido de la televisión, el de 'First Dates', tiene cabida todo el mundo, independientemente de sus fomas de hacer y pensar. Son muchos los flechazos que hemos podido ver y también los encuentros que no han terminado de la mejor manera y, del mismo modo, se han vivido situaciones incómodas, como la que protagonizó Santiago durante su encuentro con Lorena.

Nada más empezar, Santiago, barcelonés de 24 años, afirmó que aunque fuese catalán, España era su debilidad. «A mí la fiesta nacional es lo que más me llena. Ahora quieren prohibir los toros, pero el Orgullo Gay lo dejan ahí».

El primer cruce de palabras con su cita ya no fue bien, según recoge Vertele. Lorena le dijo que había trabajado en varios negocios regentados por personas de origen chino o pakistaní, algo con lo que él estaba en desacuerdo: «Yo soy ordenado. Cada uno en su tierra, sobretodo los marroquíes», comentó.

Pero el momento más fuerte se produjo cuando entró en el restaurante una pareja homosexual. «Maricón», decía Santiago, mientras su cita se lo reprochaba: «No digas eso, son palabras que duelen». Pero él seguía en sus trece: «A mí la pluma no me va nada porque estuve en un sitio una vez, en un discoteca de Barcelona y no me esperaba que hubiera tanto maricón suelto. Me sofoqué y me agobié».

A medida que pasaba el tiempo, Lorena se fue desilusionando más para acabar diciendo que un chico así no lo quiere a su lado. «Hay que respetar las cosas», comentaba la joven, mientras que él seguía a lo suyo: «Hasta cierto punto. Yo respeto pero las cosas que no me gustan las digo. No me callo».

A la hora de despedirse la joven tuvo que soportar una impertinencia más. En el momento en el que la camarera del programa les llevó la cuenta a la mesa, el polémico concursante le decía: «Me estás haciendo pasar una calor Lidia».

Como era de esperar las redes no se mordieron la lengua y se pudieron leer cantidad de mensajes indignados con la presencia de Santiago en el programa. Muchos usuarios calificaron al invitado de «homófobo y racista».