Hollywood, a la espera de Adele La cantante inglesa Adele. / Reuters Podría dar vida al personaje de Nancy, en la adaptación al cine de 'Oliver!'

La cantante británica interpretaría a Nancy en la adaptación al cine del musical 'Oliver!', basado en la obra de Charles Dickens, Oliver Twist. 'The Sun' ha publicado que la cantante está barajando seriamente la posibilidad de participar en el proyecto y, sobre todo, pensando en su hijo Angelo, ya que está segura de que le gustaría, según recoge 'Chance'.

La producción de la cinta corre a cargo de Cameron Mackintosh y Working Title Films.

Este proyecto le llega a Adele tras poner fin a su gira y manifestar que estar tanto tiempo fuera de casa es algo que no le sienta bien: «Únicamente hice esta gira para vosotros (fans) y espero que haya tenido un impacto en vosotros al igual que muchos otros cantantes lo han tenido en mi vida. Y he querido que mis últimos conciertos fueran en Londres, porque no se si alguna vez me iré de gira de nuevo y por eso quería que mi última vez fuera en casa. Gracias por venir, por todo vuestro amor y amabilidad. Recordaré todo esto el resto de mi vida. Os quiero. Buenas noches por ahora».