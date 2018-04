La hija de Terelu quiere participar en realities, según Rafa Mora Alejandra Rubio, entre María Teresa y Terelu Campos. / Bekia La colaboradora de 'Sálvame' ha negado las palabras de su compañero EL NORTE Miércoles, 4 abril 2018, 11:44

Terelu Campos presentaba oficialmente a su hija, Alejandra Rubio, a finales de marzo, a través de una entrevista en la revista 'Hola!'. Una decisión que no gustó demasiado a sus compañeras de 'Sálvame' ya que de esa manera la estaba empezando a convertir en un personaje público con tan solo 18 años, según publica 'Bekia'.

Pero lo que más le duele a los colaboradores es que siga negando la evidencia. Una de las últimas disputas ha sido la celebración de la fiesta de cumpleaños, con convocatoria de prensa incluida, en la que especificaba que habrá un photocall por el que pasarán diferentes personajes públicos como la propia familia Campos, Rocío Carrasco y Fidel Albiac y un largo etcétera. Y es que, según se habló en el plató de las tardes de Telecinco, la razón de hacer una fiesta con prensa sería que el local asumiría todos los costes de dicho evento.

A pesar de todo, se desconoce el camino que tomará Alejandra, aunque Rafa Mora, que comparte amigos con la hija de Terelu, ha comentado: «Yo con Alejandra tengo buen trato y tengo amistades en común con ella y sus pretensiones, que no están ni bien ni mal, van a sorprender mucho a Terelu. Ella es fan, aparte de amiga, a ella no le importaría, si se quedase sin pareja, participar en 'Mujeres y hombres y viceversa'. Aparte de ser influencer, que eso lo sabemos todos, también quiere ser una 'it girl'».

Pero unos minutos después, la teoría de Mora se fue al traste, con un mensaje que Terelu envió a Mila Ximénez: «Me dice Terelu que te diga, primero: Que lo que has dicho de Alejandra es una gran tontería, que Alejandra ni se le ha pasado por la cabeza hacer este tipo de programas de televisión. Que hablas de Alejandra cuando Alejandra no te ha visto en la vida ni en ningún sitio. Lo que dice Terelu textual es: 'Jamás ha ido mi hija Alejandra con Rafa Mora a ningún sitio'».

Pero Mora no se ha arrugado y ha contestado el mensaje de Terelu: «¿Que Alejandra no me ha visto en ningún sitio? Lo ha dicho la madre, ¡ah, vale! Entonces claro, hay muchas veces que uno sale de fiesta y no se lo dice ni a los papás ni a las mamás. Y mira, Terelu, para que lo sepas: tu hija entró al reservado de una discoteca gracias a Rafa Mora porque a tu hija no le dejaban entrar y estaba mirando en la puerta. ¿Que no hemos coincidido? Yo cuando he coincidido con tu hija la trato entre algodones, para que lo sepas. Pero que me digas que no ha coincidido conmigo, tururú, que no te enteras de nada», se defendía el colaborador. Por su parte, Belén Esteban confirmaba la versión de Mora: «Eso es verdad, lo que dice Rafa es verdad».

Rafa Mora dentro de su cabreo añadía: «Y no ibais mal encaminados cuando habéis dicho que puede ser una nueva Chabelita porque en uno de los cumpleaños de Alberto Isla, al que invitaron a Alejandra, estaba ella sentadita al ladito de Chabelita».