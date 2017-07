La hija de Karina y Juan Miguel arremete contra su madre Rocío, entrevistada por María Patiño y David Alemán. / Telecinco Rocío ha acudido a 'Sábado Deluxe' para pedir a la cantante que deje hablar mal de su padre EL NORTE Lunes, 31 julio 2017, 12:57

La participación de Juan Miguel en 'Supervivientes 2017' ha provocado el regreso de su exmujer, Karina, a la pequeña pantalla para realizar unas declaraciones que han empañado, en cierta medida, el buen papel que ha desempeñado su ex en el reality de Telecinco. Además, estas declaraciones han originado un gran disgusto para Rocío, la hija que tienen en común, tal y como informa Bekia.

Karina recordó en una entrevista para la revista 'Lecturas' que se quedó embarazada a los 42 años, pero que a su pareja, Juan Miguel, solamente le importaba la niña. También acusó al peluquero de llamarla mala madre y de haberla maltratado: «Psicológicamente y públicamente me he sentido maltratada por Juan Miguel».

Para tratar esos comentarios, su hija Rocío acudió al programa 'Sábado Deluxe' donde fue entrevistada por María Patiño y David Alemán. La joven manifestó que se encuentra cansada de que su madre critique a Juan Miguel. «Nunca he escuchado a mi padre hablar mal de ella. No quiero que se hable mal de mi padre porque él no está diciendo nada de mi madre ahora mismo».

Para concluir su intervención en el programa de Telecinco, Rocío ha vuelto a insistir en que «no entiendo por qué ha sacado tanta mierda del pasado».