La hija de Catherine Zeta Jones, su pequeño clon

A veces no hay que ser exactamente un clon para hacer las veces de 'mini me', y Carys Zeta Douglas, la hija de 14 años de Catherine Zata Jones y Michael Douglas, lo demuestra. Madre e hija hicieron su primera aparición oficial en la Fashion Week durante la Semana de la Moda de Nueva York, en la que se sentaron en el 'front row' de Michael Kors. Quién si no.

La niña tiene la presencia carismática de su madre y actitud para regalar. Una minifalda bordada con efecto metálico, un top con escote barco y un clutch negro le bastaron para convertirse en la sensación del evento, una promesa de futuro sentada al lado de su madre, Naomi Watts y Nicole Kidman. Ahí es nada. (Más información en Mujerhoy.com).