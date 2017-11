Hiba Abouk recuerda los difíciles momentos en el inicio de su carrera por sus orígenes La actriz Iba Abouk en el estreno de la película 'Oro'. / Efe La actriz desvela que en los castings «no querían ni verme por mi nombre» EL NORTE Martes, 14 noviembre 2017, 12:17

Hiba Abouk, actriz que se hizo popular por su participación en la serie 'El Príncipe' interpretando el papel de Fátima Ben Barek, ha comentado los difíciles momentos que tuvo que superar al comienzo de su carrera, debido a sus orígenes. La intérprete tiene descendencia líbana por parte de padre, tunecina por parte de madre y gitana por su abuelo, según recoge el portal Ecoteuve.

En una entrevista a 'El País', la actriz ha señalado: «A mí me han encasillado. En los primeros castings no querían ni verme porque me llamaba Hiba Abouk.'Queremos una actriz española', decían», pero su representante les recordaba que ella lo era, aunque insistían en que no tuviera «acento, porque entiendo que con estos nombres...».

Hiba comenta que al público le cuesta entender este tema, porque en España hay muy pocas actrices árabes, pero ella sigue luchando por conseguir su sueño. Ahora vive entre España y Francia, país en el que se ha abierto camino, de hecho tiene dos películas pendientes de estreno.

La intérprete tiene claro que las actrices reciben más presión dependiendo de su aspecto y no está deacuerdo con los que opininan que su cuerpo le haya ayudado en su carrera. «Tienes que estar divina porque eso vende más. A mí no me molesta porque me gusta cuidarme, y uno tiene que aceptarse como es».