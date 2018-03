Hiba Abouk publica fotos sin maquillaje, en Instagram Publicación de Hiba Abouk. / Instagram La actriz ha acompañado la instantánea con un texto de la obra 'Bodas de sangre', de Federico García Lorca EL NORTE Martes, 27 marzo 2018, 14:04

Hiba Abouk ha dejado boquiabiertos a sus seguidores después de que viesen la última fotografía que ha publicado en su perfil de Instagram en la que aparece al natural, sin maquillaje alguno. En la instantánea aparece medio rostro en el que resalta el color de sus ojos y las pecas de su cara, según recoge 'El Ideal'.

La imagen está acompañada por un trozo de la obra de Federico García Lorca 'Bodas de sangre' en la que dice: «Y no ver más que tus ojos. Y que me abrazaras tan fuerte, que aunque me llamara mi madre, que está muerta, no me pudiera despegar de ti». Bodas de sangre, 1933.