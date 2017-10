Hiba Abouk desprecia la televisión por un supuesto amor La actriz Hiba Abouk. / E. Press La actriz confiesa que su cambio de domicilio a París no está relacionado con un posible noviazgo con el rapero Joey Starr EL NORTE Miércoles, 4 octubre 2017, 13:51

Hiba Abouk ha convertido Madrid en una ciudad de paso. La protagonista de 'El Príncipe' se ha dejado ver en la capital de España en fiestas como la organizada por Mac y Rossy de Palma o en desfiles como el de Andrés Sardá en la Mercedes Benz Fashion Week. Pero nada más. Su residencia habitual es París..., y creemos que por mucho tiempo.

«Estamos con un poco de promo, presentamos el proyecto que hice con Isabel Coixet en el Festival de Sitges y ahora me toca hace un poquito de promo, por eso me veis tanto», reconoció Abouk ante los medios, a quienes confesó su alejamiento de los proyectos relacionados con la televisión: «Como quiero pasar mucho tiempo fuera pues no, la televisión hace que pase mucho tiempo aquí y ahora mismo no me interesa».

Preguntada sobre si esta decisión tenía algo que ver con un posible amor, la actriz, como recoge 'Chance', lo negó con rotundidad: «Llevo 30 años en Madrid y creo que un cambio viene muy bien... En mi caso no ha sido por amor, ha sido por amor a sí misma pero no por amor a nadie. Ahora no influye nada. Todo lo hago por mí y para mí».

Pero la sonrisa habitual en su rostro se torna en un rictus serio cuando a Hiba se le pregunta por su supuesta relación con el polémico rapero francés Joey Starr. En ese momento, la actriz se niega a contestar, lo que alimenta aún más los rumores que hablan de su marcha a París por amor.