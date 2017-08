La hermana de Suso Álvarez sale del coma diabético Suso Álvarez. / Instagram El ex superviviente ha contactado con 'Sálvame' para contar cómo evoluciona su hermana Yara EL NORTE Jueves, 24 agosto 2017, 10:40

Suso Álvarez vuelve a recuperar la sonrisa después de que su hermana haya salido del coma diabético. El ex superviviente ha sido el encargado de dar la noticia a través de las redes sociales.

Yara fue encontrada en casa después de haber sufrido una importante subida de azúcar debido a la diabetes que padece. Fue trasladada a un centro hospitalario donde ingresó en muerte cerebral.

Unas semanas después, Suso y toda su familia están de enhorabuena ya que su hermana ha salido del coma. Suso ha colgado la noticia en su Instastories: «Más feliz que nunca gracias a mi hermana Yara». A continuación, ha subido un vídeo en un coche junto a un amigo donde se le veía pletórico y decía: «La vida vuelve a la normalidad. Mi hermana se ha recuperado, está bien y estamos súper contentos».

Suso se ha puesto en contacto con 'Sálvame' para contar la situación actual de su hermana: «Yara ha despertado, está con nosotros y la familia y todos estamos súper contentos. Mi madre llevaba un mes que no la reconocía, ahora está feliz, nos han devuelto la vida. Es lo peor que he pasado en mi vida. Y gracias a ver a mi hermana otra vez, que me miraba a los ojos y me sonreía... ha sido... no sé cómo explicarlo. Se despertó el sábado por la mañana. Estaba allí mi madre, que se tira 24 horas con ella, y empezó a darse cuenta de que conectaba con nosotros. Empezó a abrir los ojos poquito a poquito y los daños que decían que tenían se ve que no eran tan graves. Mila fue muy delicada pero los propios enfermeros nos dijeron que los pacientes que entraban como mi hermana no salen, pero que mi hermana haya despertado ha sido el día más importante de nuestra vida. Ahora la van a intentar trasladar a otro hospital y allí tendrá que hacer rehabilitación y aprender todos los movimientos y todo... le queda mucho, tiene que aprender todo de nuevo y a ver hasta dónde podemos llegar» y ha continuado el relato: «Ella está aquí pero le hacemos preguntas y le cuesta responder. Ha sufrido muchos daños, va sonriendo, va mirándonos pero no habla ni nada. Pero yo le digo sabes que soy tu hermano y ella mueve la cabeza o se emociona».

Mila Ximénez, según publica el portal 'Bekia', ha querido mostrar su apoyo al joven: «Es verdad que los médicos dijeron que era imposible que saliera y que estaba en muerte cerebral. Sin embargo, su madre decía: 'Yara tiene que salir de esto', y cuando me lo contó... yo puse: 'los milagros existen...' Sabes lo que te quiero y vosotros habéis conseguido que Yara despierte».