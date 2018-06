Heidi Klum, mucho más que una top model Heidi Klum. / Instagram Además de su faceta de modelo, también es diseñadora, actriz y presentadora de televisión EL NORTE Viernes, 1 junio 2018, 14:18

Heidi Klum ha demostrado con el paso de los años que es una mujer todo terreno y que ha ido subiendo como la espuma desde que ganara el concurso alemán de modelaje 'Modelo 92'. Desde ese momento, además de triunfar en las pasarelas, también ha querido tocar otros 'palos' como presentadora, productora, empresaria, diseñadora, cantante, actriz, escritora y pintora.

A la vez que empezaba su carrera como modelo, comenzó a aparecer en algunas películas. Su primer trabajo fue en 1998 en la película '54' en la que interpretaba el papel de una representante de famosas. Más tarde llegaron producciones como 'Sexo en Nueva York', 'Zoolander', 'Yes Dear', 'CSI: Miami', 'El diablo viste de Prada', 'Cómo conocí a vuestra madre' o 'Mujeres Desesperadas'.

En diciembre de 2004, irrumpió en la pequeña pantalla como presentadora, juez y productora del programa, 'Project Runway', en el canal de televisión estadounidense Bravo. Este trabajo le llevó a ser nominada en 14 ocasiones a los premios de la televisión americana Emmy, ganándolo en 2013, según recuerda el portal 'Bekia'.

En 2006, comenzó su participación en la televisión alemana a través del programa 'Germany's Next Top Model', una versión europea de su predecesor 'America's Next Top Model'.

En el año 2002 hizo sus pinitos como diseñadora y creó una línea de ropa de baño para la marca Jordache que ella misma lució, pero también se atrevió con los zapatos y joyas y más tarde una línea de ropa interior y maquillaje para Victoria's Secret.

Los perfumes también entraron en su línea de negocio, así creó dos fragancias: 'Heidi Klum' y 'Me'. El diseño de ropa deportiva también atrapó a la modelo y en el año 2008 diseñó una camiseta para el US Open de Tenis y más tarde llegaron creaciones para New Balance e incluso Amazon.

Respecto a su vida sentimental, en el año 2004 comenzó a salir con Seal, padre biológico de tres hijos y adoptivo del primero de la modelo. Contar con un músico en casa le llevó a probar con la canción y en 2006 lanzó su primer single titulado 'Wonderland' y un año más tarde participó en el disco de su marido 'System'.

Otras de las artes a las que también sucumbió fue la pintura. En 2002, pintó una escultura bajo el nombre 'Perro con mariposas' para homenajear a los perros que habían participado en las tareas de rescate durante el atentado del 11S. Y, ya puesta se inició como columnista en el web de la televisión alemana RTL, además de escribir algún ensayo para el periódico alemán Die Zeit. En 2004 escribió su libro autobiográfico 'Cuerpo de conocimiento de Heidi Klum'.