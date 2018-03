Heidi Klum comienza una relación con un chico 16 años más joven que ella La modelo Heidi Klum. / Efe Se trata de Tom Kaulitz, músico de la banda alemana Tokio Hotel EL NORTE Miércoles, 28 marzo 2018, 12:05

La modelo Heidi Klum, de 44 años de edad, ha soprendido a sus seguidores por su nuevo romance, un joven de 28. Se trata de Tom Kaulitz, guitarrista, pianista y productor de la banda de música alemana Tokio Hotel.

El músico acompañó a Klum al rodaje de 'America's Got Talent' y en uno de los descansos se mostraron de lo más cariñosos, e incluso llegaron a besarse ante miles de ojos, con lo que confirman su relación y dejan claro que la edad no es ningún obstáculo y que los 16 años de diferencia entre ambos no son impedimento para estar juntos.

La modelo parece haber rehecho su vida después de su separación con el cantante Seal, con el que mantuvo una relación de 7 años en los que tuvo cuatro hijos en común. A su ex parece que las cosas no le van demasiado bien tras estar involucrado en temas de acoso sexual tras la denuncia de la actriz Tracey Birdsall. Una afirmación que fue desmentida por el representante del cantante: «Seal niega con vehemencia las recientes acusaciones formuladas contra él por una ex vecina por supuesta mala conducta hace más de un año. Tiene la intención de defenderse vigorosamente contra estas falsas acusaciones».