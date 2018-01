Gustavo González pide «tiempo y aire» a María Lapiedra Gustavo González se confiesa ante Paz Padilla. / Telecinco El fotógrafo reconoce que lo está pasando muy mal aunque todavía no ha roto con la actriz EL NORTE Viernes, 5 enero 2018, 19:47

Bloqueado, en estado se 'shock'. Así se encuentra Gustavo González, que no sabe qué hacer ni qué decir ante la avalancha de informaciones que le llegan de su todavía pareja, María Lapiedra.

En 'Sálvame', ante Paz Padilla, González reconoció que esta situación es muy dolorosa para él y que lo está pasando francamente mal. «Intento poner una sonrisa pero para mí esto es muy doloroso», explicó, mientras aseguraba que su círculo más próximo le pide que abra los ojos aunque él sigue confiando en María Lapiedra.

Después de visionar cómo su pareja pasaba horas en un lujoso hotel de Madrid y salía desmaquillada, despeinada y con un montón de bolsas de marcas de lujo, Gustavo González entró en 'shock', situación que se agravó tras las palabras de Kiko Hernández, que llegó a decir que la pareja había roto la tarde anterior, como recoge la web de 'Bekia'.

Pero Gustavo matizó que «no es así» y se mostró molesto porque «María facilite las conversaciones que tengo yo con ella». El paparazzi reconoció que perdió los nervios con Lapiedra por sus declaraciones respecto a su divorcio y sus hijos, pero que no dejará de ver a Lapiedra a pesar de todo.

«Yo le digo que necesito tiempo y orden. Hay veces que me desvelo y escribo a gente que quiero y me desahogo. Ahora mismo necesito tiempo y estar con gente que me aporta muchas cosas, que me da cariño... necesito recuperar muchas cosas. Y también necesito ver a María en otras circunstancias. Y necesito tiempo y aire».