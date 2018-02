Gustavo González y María Lapiedra suben la temperatura de 'Sálvame' El beso de María La piedra a Gustavo González. / Telecinco El paparazzi fue pillado durante la publicidad diciéndole a su pareja: «Voy a echarme agua fría» EL NORTE Jueves, 15 febrero 2018, 13:39

Gustavo González y María Lapiedra han querido celebrar su primer San Valentín juntos (oficialmente) en 'Sálvame'. El programa empezó fuerte. Con los dos sentados en el plató apareció en la pantalla Tamara, la ex de Kiko Rivera, que enviaba un mensaje al colaborador: «Hola Gustavo. Hola María. Feliz día de los enamorados. En este día de San Valentín quiero desearos que vuestro amor dure muchísimo tiempo. Y para eso necesitáis cariño y sinceridad. Cariño ya sé que lo tenéis, pero sinceridad... Gustavo, ¿tú has sido siempre sincero con María? Yo espero que sí. Os mando un besito enorme y feliz día de San Valentín».

Tras ver el vídeo, Belén Esteban comentaba: «Qué feo», mientras la pareja no parecía inmutarse. «No voy a responder. Que cada uno haga lo que quiera. Que cada uno diga lo que quiera. Está en su derecho de decir lo que quiera», comentó Gustavo, mientras la actriz apuntaba: «A mí me han dicho que está canina y le han cortado el agua y todo y entiendo que haga eso». Además, le aconsejó que se callara, ya que no tendría ningún problema en ponerle una demanda.

Minutos después, cuando ambos estaban sentados en una salita, fuera del plató, no se dieron cuenta de que una cámara les seguía grabando y María Lapiedra comentó que le gustaría acabar televisivamente con su exmarido Mark Hamilton. Al darse cuenta de la presencia de la micrófonos dejaron de hablar y se fueron a otro lugar, donde comenzaron a darse besos, mientras el paparazzi le decía a la actriz: «Tenemos toda la vida cariño, no pasa nada. Voy a echarme agua fría, uff María».

Estas imágenes no gustaron al colaborador, que reconoció haber cometido un error al no darse cuenta de que les iban a grabar. «Estoy agotado, estoy cansado. Conozco las reglas de juego, sé que esto es 'Sálvame', pero... Estoy pensando en mucha gente que está viendo esto, he cometido el error de no darme cuenta».