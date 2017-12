Gustavo González se divorcia tras 30 años de matrimonio El colaborador de 'Sálvame' no puede evitar las lágrimas al hablar de su divorcio EL NORTE Jueves, 14 diciembre 2017, 12:11

Gustavo González, el colaborador de 'Sálvame', recordará el año 2017 como uno de los peores de su vida ya que a la muerte de su hermano en el mes de marzo al no poder superar una larga enfermedad, se suma ahora su divorcio de su mujer con la que estaba casado desde hace 30 años, lo que provocó que se derrumabara al hacerse público en 'Sálvame'.

La separación podría estar motivada por una supuesta infidelidad. María Lapiedra, hace unos meses, comentó en 'Sálvame' que había mantenido un romance con un colaborador del programa. Gustavo negó que fue era protagonista del romance, pero las palabras de la actriz acabaron con el periodista confesando su deslealtad a su mujer y pidiéndole, a continuación, el divorcio, según recoge 'Chance'.

Al salir publicada la noticia en una revista, Gustavo no ha podido negar la evidencia a sus compañeros: «Es cierto que me he separado. Conocí a mi pareja en selectividad; llevábamos más de 30 años juntos; está siendo la etapa más complicada de mi vida» y añadía: «Me cuesta mucho hacer daño a la gente que quiero; mis hijos están con los dos; yo estoy roto, pero ella mucho peor porque yo había perdido esa pasión; la quiero respetar porque la he decepcionado; no he sido un marido ejemplar, he sido desleal», concluía el periodista que acto seguido ha comenzado a llorar.

En su confesión, reconocía su parte de culpa: «Es complicado sobre todo por mis hijos; le he contado cosas; vino Maria Lapiedra y contó lo que contó y se lo he reconocido a mi pareja; para ella fue difícil recuperar lo que ha perdido. La tengo tanto cariño que juro que me gustaría que ella fuese feliz, no se merece el daño que la he hecho, es un pedazo de mujer».

Jorge Javier Vázquez tras la exposición de Gonzalo, insinúo que éste podría tener a alguien ya en su vida y aunque prefiere no contestar, defiende «tengo ganas de ser feliz, ahora es complicado porque tengo en la cabeza a mis hijos».

Son sus hijos lo que más le precupa en estos momentos: «Mi hijo me dijo 'papá para mi eras un héroe y ahora no'. estoy seguro que voy a recuperar su cariño y que me respeten; ahora no quiero mentir y que mis hijos me acepten con esos errores; quiero recuperar el cariño de la madre de mis cuatro hijos; sé que ella ahora está decepcionada».