Gustavo González no ve nada clara su relación con María Lapiedra Gustavo González en 'Sálvame'. / Telecinco El paparazzi no puede soportar los ataques de su novia a su exmujer EL NORTE Viernes, 23 marzo 2018, 11:50

El futuro de la relación entre María Lapiedra y Gustavo González es cada vez más incierto. La catalana se ha hecho muchos amigos en la isla de 'Supervivientes', gracias a contar 'detalles' de la exmujer de Gustavo González, que piensa que su nueva pareja le ha traicionado.

González considera que no puede defender la actitud de Lapiedra. «María me lo pone muy difícil», ha comentado, además de dejar claro que él siempre ha sido respetuoso con ella y que nunca ha hablado de su exmarido.

El colaborador de 'Sálvame' ha defendido siempre a su exmujer, explicando que «es maravillosa, trabajadora, nunca ha sido ni consentida ni mantenida. Es una maravillosa madre».

Por su parte, Kiko Hernández, uno de sus compañeros, piensa que si Gustavo no ha parado los pies a tiempo a su novia es porque tiene «un ajuste de cuentas a través de María con tu ex». En ese momento, Belén Esteban ha estallado: «Lo va a aceptar y no va a hacer nada». Este comentario no ha gustado demasiado a Gustavo, que ha explicado que todo esto le parece horroroso.

Esta situación ha llevado al paparazzi a poner en duda el futuro de su relación con Lapiedra: «Si yo quiero que sea mi futuro María, me lo pone muy difícil. ¿Cómo mis hijos la van a respetar?¿Cómo mis hijos van a querer verla?» y añade, enfadado, que está consiguiendo ser la protagonista de la isla gracias a su mujer: «Estoy hasta las narices, y no lo consiento», ha señalado.