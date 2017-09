Guerra dialéctica entre Lucía Etxebarría y Manu Tenorio Lucía Etxebarría y Manu Tenorio. / Bekia A través de las redes sociales, la escritora le criticó una serie de comentarios que el cantante hizo para alabar a las mujeres EL NORTE Viernes, 22 septiembre 2017, 20:27

A través de un tuit en su cuenta oficial de Twitter, Manu Tenorio publicó un imagen con un texto que llevaba por título 'Las mujeres están locas'. El escrito decía así: «Creo que las mujeres están locas si pretenden ser iguales a los hombres. Son bastante superiores y siempre lo han sido. Cualquier cosa que es a una mujer ella lo hará mejor. Si le das esperma, te dará un hijo. Si le das una casa, te dará un hogar. Si le das alimentos, te dará una comida. Si le das una sonrisa, te dará su corazón. Engrandece y multiplica cualquier cosa que le des».

Esto provocó una serie de reacciones, entre ellas, una de las más airadas, fue la de la escritora Lucía Etxebarría, quien, indignada, contestó: «Técnicamente eso se llama 'sexismo benevolente'. Por ejemplo, hay mujeres que no tienen hijos y no forman hogares. Sin acritú. Beso enorme... Hay mujeres que no saben cocinar, que son poco hogareñas, que no se cuelgan por solo una sonrisa y que no quieren hijos, ¿las excluimos?».

El cantante, como recoge 'Bekia', entró al trapo y contestó: «¿De verdad todavía estamos en ese momento de los 80?». No contento con esa respuesta, Tenorio compartió una nueva imagen, esta vez con una frase de Albert Einstein: «Solo hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Y no estoy tan seguro de la primera».

La escritora, obviamente, no se calló y contestó: «Manu, cariño, mis tuits han sido increíblemente cariñosos y respetuosos. Abrir un debate e invitar a la reflexión no es crear conflicto».

Tenorio concluye: «Te dejo a ti el debate, toda la razón para ti, hasta luego y buena suerte... debate sobre el texto de un poeta del siglo pasado».