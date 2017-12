Guerra abierta entre Toño Sanchís y Kiko Hernández Toño Sanchís en el programa 'Viva la vida'. / Telecinco El ex representante de Belén Esteban ha demandado al colaborador de 'Sálvame' EL NORTE Martes, 12 diciembre 2017, 14:01

Las declaraciones de Kiko Hernández sobre Toño Sanchís siguen trayendo cola. El colaborador de 'Sálvame' ha querido contestar al exrepresentante de Belén Esteban, después de que éste hablara de un problema empresarial que tuvo Kiko en el pasado. «Tuve ese problema, pagué el error. Ahora paga tú el tuyo, paga a Belén Esteban», sentenció Kiko.

Durante su exposición Hernández llamó de todo a Sanchís: desde «pelanas» hasta «payaso», además de otras fuertes acusaciones: «Ahora eres un mierda, no eres nada, no tienes oficio ni beneficio», «preocúpate de que vas a dejar a tu familia sin casa por tu mala cabeza», «preocúpate de que le has sido desleal a tu mujer» o «¿por qué no le explicas al público que te inventaste que tu padre tenía alzheimer?».

Al oír esta replica, Toño Sanchís ha comentado en el programa de Toñi Moreno 'Viva la vida' que Kiko Hernández «donde va a tener que responder de todas las acusaciones que está diciendo es en un juzgado», aunque no acababa ahí su exposición y añadía: «A mí, a día de hoy, ningún hermano me ha tenido que denunciar por no cobrar como a este señor. Fue demandado, fue juzgado y fue sentenciado por apropiación indebida. Dejó de pagar a todos sus empleados, en los cuales se encontraba su hermana, quien le tuvo que denunciar para que le pagara».

Toño, emocionado explicó a Toñi Moreno que su padre no sabía la enfermedad que tenía y que «se enteró prácticamente por esta gente, por llamarles algo», haciendo referencia a los colaboradores de 'Sálvame', a quienes recordó que «Mis padres van a tomar cartas en el asunto».