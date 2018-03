Una grave enfermedad aleja a Maite Galdeano de los platós Maite Galdeano con su hija Sofía Suescun. / Instagram La madre de Sofía Suescun padece fibromialgia EL NORTE Jueves, 22 marzo 2018, 16:47

Cuando se hizo pública la participación de Sofía Suescun en 'Supervivientes 2018' fue inevitable pensar que también veríamos por los platós de Telecinco a su inseparable madre, Maite Galdeano. Su presencia aseguraría a la cadena unos buenos datos de audiencia, pero, lamentablemente, no ha sido ella quien defiende a su hija en el plató, sino que para esa tarea está su novio, Alejandro Albalá, según recuerda Chance.

En una entrevista 'A la caza del kiwi' ha comentado que su hijo Cristian acudirá al programa para defender a su hermana: «Es un chico muy tímido, no tiene nada que ver conmigo» y ha añadido: «Estoy muy enferma, tengo la fibromialgia más grande del mundo, hernias a nivel lumbar y cervical. Además, me han diagnosticado depresión». Además, confiesa que «Sofía se ha marchado con el corazón descarnado porque sabe que no estoy bien. Yo en mi niña siempre tengo confianza, es valiente y echada para delante. Esto le viene todo desde la educación que le ha dado la Maite, por supuesto».