Grave accidente del paparazzi Jordi Martín

El colaborador de 'Cazamariposas' llegó a temer por su vida al llegar al hospital

El pasado sábado, 19 de mayo, Jordi Martín sufrió un fuerte accidente de tráfico que pudo haberle costado la vida. El suceso se produjo cuando regresaba a su casa, después de haber asistido a la fiesta de cumpleaños de su compañero de 'Cazamariposas', Nando Escribano. A pesar del estado en el que quedó el vehículo que conducía, Martín 'solo' sufrió 'tres fracturas en las costillas', y aunque asegura que «no se me ve ninguna herida abierta» tiene «unos dolores tremendos».

Las causas del accidente podrían ser el cansacio acumulado del conductor: «Sobre las 3:30 de la mañana cogí el coche y me fui porque estaba cansado. No podía más y pensé 'en el próximo área de servicio paro, no puedo seguir', y el accidente fue a 300 metros. Fue un primer impacto contra la mediana derecha. Ahí reacciono y, seguidamente, salgo disparado dando tres vueltas de campana cruzando la autopista e impacto contra un poste».

A partir de ahí, los recuerdos de Martín son bastantes confusos: «Le di una patada a la puerta del coche, pude abrirla. No sabía donde estaba. Tenía la sensación de que los coches estaban en otra dirección. Para mí fue terrible ver el coche en ese estado». Pero, al llegar al hospital, fue cuando empezó a pensar sobre su estado: «La llegada al hospital, cuando me meten en un box. En ese momento pensé: 'estoy reventado por dentro'. Pensaba en mis sobrinas, mi familia, mis amigos... en muchas cosas».