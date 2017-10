Gran bronca en 'Sálvame' entre Alba Carrillo y Rafa Mora Alba Carrillo y Rafa Mora discutiendo en el plató de 'Sálvame'. La colaboradora le sóltó a su compañero: «Eres un cornudo. ¿Lo tenemos que ser todos?» EL NORTE Lunes, 23 octubre 2017, 15:11

Alba Carrillo y Rafa Mora concidieron el pasado viernes, 20 de octubre, en el plató de 'Sálvame', ambos en calidad de colaboradores. Todo iba muy tranquilo, hasta que un comentario de la ex de Fonsi Nieto dinamitó esa tranquilidad.

La colaboradora comentaba: «Si tuviera un problema con alguien sería con el tete (Rafa Mora), porque te inventaste lo de Iván González», y éste le contestaba rápidamente: «Me extraña que una chica que hace tan solo un mes estaba tonteando con Iván, ahora diga que se va a casar. Y yo no me he inventado nada, conté lo que me llegó».

El ambiente se iba caldeando poco a poco y, en un momento de furia, Alba le dijo a su compañero, alzándole la voz: «Tú eres tonto y te lo estás inventado. Como no tienes nada que decir, te lo tienes que inventar», y Rafa le volvió a contestar: «Yo trabajo como asesor en 'Mujeres y hombres y viceversa' y aquí en 'Sálvame', justificaba Rafa Mora, un comentario al que Alba contestó: «¡Ah, que eres asesor!, venga anda».

Un respuesta que no gustó al valenciano que apuntó: «Sí, yo trabajo. Y tu mandas fotitos en tu cama a las 4 de la mañana a Iván. No sé con qué intención, a lo mejor soy yo muy malpensado pero yo he visto las fotos». Pero Carrillo seguía respondiéndole: «Llama a Iván a ver si es verdad que estoy mareando con él. Marear es lo que hizo tu novia, que parece que como eres un cornudo, lo tenemos que ser todos». «Si tú también has sido la cornuda de España, se defendía Mora» y ésta le contestaba «Sí, pero por lo menos no vuelvo con ellos», mientras ponía cuernos a su cabeza, según publica Formulatv.