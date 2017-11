Eva González recuerda su momento más difícil en 'Masterchef Celebrity' Eva González con el jurado de 'Masterchef'. / Instagram Durante la grabación de una las entregas le comunicaron que su abuela había fallecido EL NORTE Miércoles, 15 noviembre 2017, 11:18

Eva González ha querido recordar la última entrega de 'Masterchef Celebrity', grabada hace tiempo, como una de las peores experiencias de su vida. Ahora, ha querido compartir con sus seguidores ese momento a través de su cuenta de Instagram, según recoge 'Bekia'.

Su publicación comenzaba: «Esta prueba de exteriores es muy especial para mí. Justo cuando estaba grabando me llamaron para decirme que mi abuelita acababa de fallecer. No fue fácil seguir grabando e intentar hacerlo con una sonrisa a pesar de lo que estaba sintiendo por dentro y no poder salir corriendo a Sevilla a despedirme de ella...».

La presentadora del 'talent show' culinario ha querido agradecer a todas las personas que estuvieron cerca de ella en esos momentos: «Si os cuento todo esto es porque quiero públicamente dar las gracias al equipo de 'Masterchef', cámaras, maquillaje, estilismo, dirección, redactores..., a mis compañeros del jurado, a los aspirantes y exasperantes..., a todos gracias por el cariño ese día... No fue fácil pero creedme, sin vuestro cariño, hubiese sido mucho más difícil».