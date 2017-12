Eva González, en plena busqueda del nombre para su futuro bebé Eva González en la presentación de 'Masterchef Junior'. / Instagram Ayer se presentó la nueva edición de 'Masterchef Junior' EL NORTE Viernes, 15 diciembre 2017, 11:20

Ayer se presentó la nueva edición de 'Masterchef Junior' a la que no faltó la presentadora Eva González que acudió a la cita con un elegante vestido de cuero que mostraba su avanzado embarazo.

El portal 'Chance' le ha realizado una entrevista en la que le preguntan si ahora ve a los niños de otra manera: «Bueno, no, la verdad es que no porque estuviese embarazada. La edición de Masterchef Junior siempre para mí es muy especial, a mí me gusta muchísimo. Sí que es verdad que evidentemente yo ya estaba embarazada en el celebrity y ahí estaba como más avanzado el embarazo en el junior, no se nota casi, pero lo estoy de verdad. Especial sobre todo porque cuando estás al principio del embarazo no todos los días te encuentras bien y llegar a plató y ver a 16 enanos que te suben el ánimo, que te ríes un montón, que te dan mucho cariño, a parte de mis compañeros por supuesto, como siempre, que son parte de mi familia, no solo los compañeros que se ven, que son Pepe, Jordi y Samantha, todos los que están detrás de las cámaras».

Sobre la posibilidad de llevar en un futuro a su hija a 'Masterchef', la presentadora comenta que «Ya ha estado en Masterchef, yo creo que es el aspirante más joven que ha pasado por Masterchef».

En cuanto a cómo está llevando el embarazo apunta que se encuentra bien, «estoy animada, estoy con las molestias típicas de que ya estoy un poco más avanzada, pero con muchas ganas de que veáis el trabajo que hemos hecho en el junior, de volver a las cocinas, que empezamos a grabar ya en enero otra vez, o sea que a tope».

Sobre el nombre de su futuro bebé apunta que aún no tienen pensado. «Estamos en campaña electoral, como en las elecciones catalanas, en plena campaña, a ver quién gana».

Respecto a quien está más ilusionado de los dos, la presentadora responde que «la ilusión no creo ni que sea algo que se pueda medir, estamos muy ilusionados, tenemos muchas ganas. Impacientes yo seguro, ya seguro, él no lo lleva encima. Eso seguro que estoy yo más impaciente. Él tiene también muchas ganas de ver al bebé y de imaginarnos cómo va a ser, cómo no va a ser. Unos padres primerizos normales y corrientes, como cualquieras otros. No hay más»