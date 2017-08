Eva González, embarazada Eva González junto a Cayetano Rivera. / Efe El torero Canales Rivera ha confirmado la noticia de que la popular presentadora y el diestro Cayetano Rivera están esperando su primer hijo EL NORTE Lunes, 21 agosto 2017, 18:54

Kiko Hernández, colaborador de 'Sálvame', anunciaba hace unos días que Eva González y Cayetano Rivera estaban esperando su primer hijo. Según éste, una de sus fuentes había visto a la modelo y presentadora haciéndose una prueba. Una información sobre la que ninguno de los protagonistas ha querido pronunciarse, según recoge ABC.

Finalmente, el torero Canales Rivera, amigo de la pareja, ha sido el encargado de dar la noticia el pasado domingo en el programa 'Viva la vida' de Toñi Moreno. «Me he enterado esta mañana de que Cayetano va a ser padre. Me lo ha dicho mi hermano, que tiene una estupenda relación con él. No he tenido la oportunidad de felicitarle aún», confirmaba el diestro, desconociendo que la pareja no se había pronunciado aún.

La presentadora y el torero comenzaron su relación en 2009, aunque durante año y medio decidieron separar sus destinos. Antes de salir con Cayetano, Eva González estuvo con Arturo Valls e Iker Casillas.

La pareja se casó en noviembre de 2015 en Mairena de Alcor, el pueblo natal de la presentadora.