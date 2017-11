Eva González confirma que el hijo que espera es un niño Eva González. / TVE A la presentadora no le gustaría que fuese torero EL NORTE Lunes, 20 noviembre 2017, 13:53

Eva González y Cayetano Rivera siempre han demostrado una gran discreción en los asuntos relacionados con el bebé que esperan, pero ahora la presentadora de 'Masterchef Celebrity' ha roto ese silencio.

Después de confesar la mala noticia que recibidó durante el desarrollo del reality, la presentadora ha revelado cómo se encuentra de estado de ánimo. Al preguntarle sobre que su hijo quisiera ser torero, ella ha bromeado con la estrategia que pondría en marcha para que no lo fuera: «Madre mía, no me digas eso, por favor. ¡Que salga cocinero! -se ríe-. Que lo máximo que le puede pasar es quemarse. No, no me lo he planteado, y ojalá no pase. Lo mando a un campamento de surf y que se haga surfero -se ríe-. O cocinero», comenta.