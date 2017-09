Gloria Camila y Kiko Jiménez, nuevo proyecto en mtmad Gloria Camila y Kiko Jiménez en su nuevo proyecto 'Como yo te amo' para mtmad. / Mediaset La hija de Ortega Cano se ha trasladado a Madrid para seguir con sus estudios de diseño EL NORTE Martes, 26 septiembre 2017, 14:22

Kiko Jiménez y Gloria Camila siguen más juntos que nunca y sin parar de poner en marcha proyectos conjuntamente. De hecho, el extronista ha querido avanzar a sus seguidores una nueva noticia: «A partir de mañana, @gloriacamilaortega y yo vamos a compartir nuestro día a día, tal y como somos, sin filtros, en nuestro nuevo canal en @mtmad.es Os presentamos #COMOYOTEAMO Haremos planes en pareja, por separado, con amigos... Pero prometemos ser naturales como siempre nos hemos mostrado, esperamos que disfrutéis e interactueis con nosotros».

La pareja se ha embarcado en esta nueva aventura que les ha propuesto Mediaset, muy parecido a Rodea, que se plantea como su única competencia.

Al margen de este ilusionante proyecto, Gloria Camila se ha instalado en Madrid para retomar sus estudios de diseño. Pero, en la capital de España no estará sola ya que su novio la acompañará: «He vuelto a la universidad, empieza ahora el curso y estoy muy ilusionada porque me encanta la moda. Nos hemos venido a Madrid los dos a un pisito y estoy feliz. Quiero ir como una más a clase, estudiar para tener una base y no ser una niña de papá ni de mamá y tener mis estudios».