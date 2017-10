Gloria Camila carga contra Michu y le llama «pesada» Gloria Camila. / Instagram Considera que «tiene que respetar un poco a mi hermano que está en tratamiento» EL NORTE Martes, 31 octubre 2017, 11:20

Hace pocos días, Michu explicaba que ella y José Fernando se habían comprometido para casarse el próximo verano, una decisión que habían tomado por teléfono puesto que el hijo de Ortega Cano está ingresado en un centro de rehabilitación.

Este anuncio no ha sentado bien a la familia de José Fernando, no tanto por el hecho en sí, sino por cuándo ha sido comunicado. Uno de los miembros de la familia del joven que se ha pronunciado ha sido Gloria Camila, quien, acompañada por Kiko, ha dejado claro su impresión: «Creo que no es el momento y que tiene que respetar un poco a mi hermano, o sea, ¿qué hace haciendo una exclusiva otra vez? Que es muy pesada, de verdad, es que ni siendo madre respeta».

Gloria Camila vuelve a dejar claro su nula relación con Michu y, como recoge 'Chance', insiste en que su hermano está en un tratamiento «y creo que no es el momento para una exclusiva ni para nada, pero bueno, que cada uno haga su vida como quiera».

La hija de Ortega Cano acudió al Palacio de Dueñas en Sevilla para recoger, emocionada y entre lágrimas, el Premio Escaparate a su madre.