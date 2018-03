Gigi Hadid y Zayn Malik, cada uno por su lado Gigi Hadid y Zayn Malik. / Instagram @ voguemagazine Después de dos años de relación, ambos han confirmado en sus cuentas de Twitter la separación EL NORTE Jueves, 15 marzo 2018, 16:44

Gigi Hadid y Zayn Malik han confirmado, a través de Twitter, que su relación ha llegado a su fin después de dos años juntos. Primero fue el cantante el que se pronunció al respecto: «Gigi y yo tuvimos una relación increíblemente significativa, cariñosa y divertida y tengo una gran respeto y adoración por Gigi como mujer y amiga. Ella tiene un alma tan increíble», y añadía: «Agradezco a todos nuestros fans por respetar esta difícil decisión y nuestra privacidad en este momento, nos habría gustado que esta noticia os hubiese llegado por nosotros primero. Os queremos a todos. xZ».

Zayn tardó once minutos en compartir un mensaje con sus seguidores: «Las declaraciones de ruptura a menudo resultan impersonales porque realmente no hay forma de poner en palabras lo que dos personas experimentan juntas durante años... no solo en la relación, sino en la vida en general», y añadió: «Estoy eternamente agradecida por el amor, el tiempo y las lecciones de vida que Z y yo compartimos. No quiero nada más que lo mejor para él y lo seguiré apoyando como amigo, a quien le tengo un inmenso respeto y amor. En cuanto al futuro, lo que tenga ser, será. xG».

Gigi y Zayn comenzaron su relación en noviembre de 2015, después de que ella pusiera fin a su relación con Joe Jonas y él con Perrie Edwars, integrante de Little Mix, tras haber salido los rumores de una posible relación con la modelo, según recoge el portal 'Bekia'.

La última vez que pudimos ver una manifestación amorosa de la pareja fue en enero, cuando Hadid envió felicitaciones a su novio, a través de Instagram. «Amo a este hombre más de lo que podría poner en palabras. Estoy orgullosa de estar a tu lado».