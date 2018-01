Feo gesto de Angelina Jolie hacia Jennifer Aniston Jennifer Aniston (izda.) y Angelina Jolie. / Reuters/Efe No pasó desapercibido para otra asistente a la gala de los Globos de Oro, Dakota Johnson EL NORTE Miércoles, 10 enero 2018, 12:33

La gala de los Globos de Oro está dando mucho juego, al margen de los propios premios y de las reivindicaciones contra los casos de acoso y abuso sexual. El reencuentro de Jennifer Aniston y Angelina Jolie, tras la separación de esta última con el también actor, Brad Pitt, ha dado que hablar. Las dos actrices, tras la gala, acudieron a la misma fiesta organizada por Netflix, en la que pudieron no volver a verse las caras, al haber varias salas, tal y como comenta 'Bekia'.

En el momento que Aniston subió al escenario para entregar varios premios, una cámara colocada tras la actriz capturó la reacción de Jolie y se la vio evitar en todo momento mirar hacia el escenario donde se encontraba su 'enemiga' y agachó la cabeza.

La secuencia tuvo como testigo a Dakota Johnson. En el momento en que la protagonista de 'Friends' presentaba su galardón, la actriz de 'Cincuenta Sombras de Grey' miró hacia donde se encontraba Jolie, a la que pilló haciendo este feo gesto a Aniston. El desecuentro no pasó desapercibido para las redes sociales y muchos usuarios comentaron el momento: «Cuando intentas ser sutil pero no lo consigues» o «Mientes si no piensas que Dakota buscaba la cara de Angelina para ver su reacción», se podía leer.