Georgina Rodríguez, integrada totalmente en la familia de Ronaldo Georgina con Cristiano Ronaldo y los tres hijos de éste. / Instagram La modelo ha escrito en su perfil de Instagram: «Los mejores momentos en la vida son los que no se planean» EL NORTE Viernes, 1 septiembre 2017, 17:41

Georgina Rodríguez forma parte plenamente de la familia de Cristiano Ronaldo. La española, tal y como publica 'Bekia', se ha integrado perfectamente como lo demuestra la última fotografía que ha compartido la recién estrenada modelo en su red social, en la que aparece junto al hijo mayor del jugador del Real Madrid, Cristiano Jr.

En la instantánea se puede ver a Georgina, con un 'look' muy ibicenco con el que apenas se nota su embarazo, y al pequeño Cristiano en la isla de Ibiza mirando hacia arriba. La fotografía va acompañada por el comentario: «Los mejores momentos en la vida son los que no se planean, aquello inesperado, con quienes más quieres. No es dónde es con quién».