Georgina Rodríguez, encantada con los mellizos de Ronaldo Goergina con Cristiano y los tres hijos del futbolista. / Instagram A la novia del futbolista luso le falta un mes para dar a luz a su bebé EL NORTE Martes, 24 octubre 2017, 11:34

Georgina Rodríguez se encuentra a tan solo un mes de dar a luz, pero hasta que llegue ese momento está disfrutando de lo lindo con los mellizos de su novio, Cristiano Ronaldo, tal y como lo ha dejado reflejado en las redes sociales.

La novia del futbolista portugués ha vuelto a demostrar lo bien que se le da cuidar a Eva y Mateo. Mientras publicaba una imagen sujetando por las manos a uno de ellos y partiéndose de risa, escribía en las redes sociales: «Díganme si esto se puede aguantar!!!! #myboy Buen día».

Con la llegada de los mellizos el pasado mes de junio, Georgina Rodríguez ha empezado a estar más implicada en la vida del jugador luso. Está muy volcada en el cuidado de sus hijos y la química entre los tres parece buena, según recoge 'Bekia'.

En una entrevista, Georgina ya señaló que «soy muy familiar, me encantan los niños. Me gusta rodearme de aquellos que me inspiran a ser mejor persona cada día y que me aporten buena energía». Por su parte, Cristiano Ronaldo ya dijo que le gustaría tener familia numerosa: «¿Cinco o seis hijos? ¿Por qué no? Tengo las condiciones necesarias y quiero tenerlos».