Georgina Rodríguez confirma su embarazo La fotografía en la que se puede apreciar lo abultado de la tripilla de Georgina. / Instagram La novia de Cristiano Ronaldo ha realizado unas declaraciones a 'Hola!' en las que afirma: «Soy muy familiar y me encantan los niños» EL NORTE Miércoles, 2 agosto 2017, 12:03

Georgina Rodríguez presentaba una tripilla un tanto abultada en las últimas fotografías en las que la hemos podido ver, pero no ha sido hasta ahora cuando la novia de Cristiano Ronaldo ha confirmado que se encuentra en estado de buena esperanza. Para dar la noticia ha optado por la revista 'Hola!' donde protagoniza un primera posado en la que se puede apreciar su tripilla incipiente. Una imagen que acompañaba con el titular: «Soy muy familiar y me encantan los niños».

Hace un mes la joven se encontraba en Formentera con su chico y la familia de éste y fue en la isla balear donde comenzaron de nuevo los rumores sobre un posible embarazo. Y todo a raíz de una fotografía que publicó el jugador del Real Madrid en la que se la podía ver disfrutando con la familia en un día de playa y con una sospechosa barriga, muy diferente al vientre plano que en más de una ocasión nos había mostrado, según recoge ABC.

Este hijo que espera Georgina no será el primero de Ronaldo, no hay que olvidar que no hace demasiado llegaron los gemelos, Eva y Mateo, mediante gestación subrogada a través de un vientre de alquiler de una mujer de nacionalidad estadounidense, del mismo modo que su primogénito, Cristiano Junior, nacido en 2010.