George R.R. Martin, creador de 'Juego de tronos', no ha dejado de ver la serie
EL NORTE Jueves, 24 agosto 2017, 18:08

George R.R. Martin, el creador de la historia de 'Juego de tronos', es el responsable de que exista esta gran serie y en la que ha participado en algunos episodios en forma de guionista hasta la cuarta temporada, pero una vez que la ficción ha superado a sus libros ha dejado de hacerlo, según publica Formulatv.

Pero, a pesar de se el creador de esta gran obra, también cuenta con sus detractores, que han utilizado unas palabras que pronunció el escritor en una conferencia en Rusia para dejar ver que la serie ya no le interesaba y que incluso había dejado de ver la ficción de HBO.

Unas palabras totalmente falsas y sacadas completamente de contexto, según ha señalado el propio Martin en una entrevista para 'Entertaiment Weekly', donde explica que no ha dejado de ver 'Juego de tronos', si no que los viajes que le mantienen ocupado actualmente no le han permitido llevar la ficción al día.