George Clooney recuerda cómo conoció a Amal Alamuddin
Lunes, 5 febrero 2018

George Clooney y Amal Alamuddin comenzaron su relación en 2013 y un año después pasaron por el altar, todo una sorpresa para Hollywood. Cuatro años después, el actor ha dado algunos detalles de cómo fue su historia de amor en una entrevista a David Letterman, donde ha contado cómo se conocieron: «No tuve que salir de casa, no, no. Lo más curioso es que un amigo de ambos me dijo: 'Paso por tu casa, ¿puedo llevar a mi amiga?'. Y yo le dije: '¡Claro!' Y tuve una llamada de mi representante en la que me decía: 'He conocido a la mujer que va a ir a tu casa y te vas a casar con ella».

En ese momento, según recuerda 'Bekia', los padres del actor se encontraban en su casa, lo que facilitó conocer a sus futuros suegros. «Nos pasamos toda la noche despiertos conversando y después..., ya sabes. Conseguí su mail porque ella me iba a enviar algunas fotos de mis padres y después nos empezamos a escribir», apuntó el actor.

La vida de la pareja cambió tras convertirse en padres el año pasado. Su nacimiento le llevó a comentar: «Nada es tan real hasta el momento en que los ves allí entre sonriendo y llorando. Entonces, piensas: 'espera un minuto. ¿Qué es eso?' Éramos dos y ahora somos cuatro'. Todo ha cambiado».