Geno Machado regresa al mundo de la música siete años después Geno Machado, en 'Operación Triunfo 1'. / TVE La cantante de 'Operación Triunfo 1' regresa «en honor a todas las personas que me quieren»

Álex Casademunt, Javián, Mireia y Geno formaban el grupo Fórmula Abierta, que puso en el mercado tres discos y vendieron miles de copias. Pero en 2004, estos jóvenes triunfitos decidieron comenzar sus carreras musicales en solitario. Pero a todos no les fue igual de bien.

Geno Machado fundó una academia a la que llamó Aula Artist Coaching en Málaga junto a su pareja en la que daba clases de canto y apoyo a jóvenes promesas, como recoge la web de 'Bekia'. En 2010, publicó el álbum 'A golpes de amor'. Fue su último trabajo..., hasta este año.

El pasado 4 de agosto, Geno utilizaba su cuenta oficial de Instagram para anunciar que regresaba al mundo de la música. «Tras 7 años de mi último trabajo y después de mucho recapacitar, he tomado la decisión de volver a mi carrera artística y con ello mi vuelta a los escenarios. Son muchas las personas que me han apoyado directa e indirectamente y que sin duda me nutren de la fuerza necesaria para una vez más, daros lo mejor de mí. En honor a todas las personas que me quieren y me siguen incondicionalmente, puedo anunciar, con toda mi ilusión y respeto, el lanzamiento de mi single en todas las plataformas digitales».

Su nuevo tema, 'Tu amor es cosa mía', se encuentra disponible en las redes para aquel que desee escucharla. Es una canción alegre, que combina diferentes sonidos latinos. La voz de la intérprete destaca entre los acordes de la canción. Pronto, como reconoce la propia Geno Machado, a este proyecto se le sumará el videoclip oficial.