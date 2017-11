Gregorio se ha ido, pero Chiquito será eterno El féretro de Chiquito de la Calzada. / Álvaro Cabrera Numerosos malagueños y humoristas arropan a Chiquito de la Calzada en un multitudinario y emotivo funeral FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Domingo, 12 noviembre 2017, 17:46

Gregorio Sánchez se ha ido, pero Chiquito de la Calzada estará siempre. Mientras quede alguien que diga 'fistro', pecador de la pradera o Hasta Luego Lucas, como este domingo han recordado numerosos humoristas que, junto a cientos de malagueños anónimos, representantes del mundo del flamenco, la cultura y la política han dado el último adiós a Chiquito en una emotiva y multitudinaria misa funeral celebrada en su barrio, en el de La Trinidad.

La Iglesia de San Pablo, que se ha quedado pequeña recordando la estampa de la tradicional misa del alba previa al traslado del Cautivo, ha sido escenario de múltiples muestras de cariño para "el humorista de los humoristas", como le ha definido su íntima amiga Paz Padilla, visiblemente afectada por la pérdida de "una persona tan buena" a la que conoció cuando coincidieron en el programa que a ambos les llevó a la fama, 'Genio y figura'. En ese elenco de cómicos que saltó al estrellato en los años 90 también estaba Pilar Sánchez, quien apenas ha podido articular palabra: "Siempre estará en mi corazón. Fue muy bueno y generoso, siempre lo llevaré conmigo".

También el malagueño Manolo Sarria ha destacado la "gran humanidad" de Chiquito, a quién le ha pedido que "desde el cielo se acuerde de nosotros". Sí, porque a él se le recordará por muchos años. "He venido a despedirme de Gregorio, pero me niego a despedirme de Chiquito", ha afirmado el humorista Manu Sánchez a la conclusión de un funeral en el que los asistentes han roto en aplausos tras las palabras del cómico malagueño Manolo Medina: "Ni siquiera en sus últimos días perdió el sentido del humor. Gregorio se ha ido dónde quería, con su mujer Pepita, pero Chiquito no se irá nunca mientras haya un español que diga 'Hasta luego, Lucas'".

Bigote Arrocet, Tomás García o El Morta son otros de los artistas que también han arropado a Chiquito, cuyo féretro salía de la parroquia como entró, en medio de una multitud y de una calurosa ovación. También estaban representantes del mundo del flamenco, como Fosforito, Antonio de Canillas, Pepe de Campillos, Antonio Cortés y Mariquilla, que regentaba en los 70 el tablao de Torremolinos en el que Chiquito era cantaor fijo.

En el plano institucional, han asistido el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el presidente de la Diputación, Elías Bendodo; y el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, además del portavoz socialista en el Ayuntamiento, Daniel Pérez, y otros miembros del equipo de gobierno como Teresa Porras y Francisco Pomares.

Tras el funeral, el féretro ha sido trasladado al cementerio de San Gabriel, donde los restos del humorista serán incinerados. Posteriormente, sus cenizas regresarán a la iglesia de San Pablo junto a las de su mujer. "Que Gregorio descanse en paz".