Fugaz visita de Belén Esteban a 'Sálvame'
La colaboradora aseguró que ha faltado al programa por algo muy bueno
EL NORTE
Miércoles, 17 enero 2018, 13:33

La ausencia de Belén Esteban del plató de 'Sálvame' desde que cogiera vacaciones en Navidad ha desatado los rumores, entre ellos que vuelva con un nuevo 'belenazo' o un importante cabreo por su posible bajada de sueldo, tal y como recuerda 'Chance'.

El lunes, 15 de enero, la 'princesa del pueblo' hizo una breve aparición en el programa para asegurar que lo explicará todo, en breve, y para asegurar que no se ha ido del programa. Su ausencia se debe a que ha tenido que faltar por algo muy bueno y que la tiene muy contenta. «Dentro de poco va a haber noticias mías y yo lo único que tengo que decir es que nunca me he ido de aquí. Estoy muy contenta, estoy muy feliz y dentro de poco sabrá la gente lo que pasa».