Frases para el recuerdo de Tamara Falcó Tamara Falcó con Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'. / Telecinco La hija de Isabel Preysler visitó a Bertín Osborne en su programa 'Mi casa es la tuya' EL NORTE Lunes, 19 marzo 2018, 17:24

Tamara Falcó dejó un reguero de frases para el recuerdo tras su paso por el programa de Bertín Osborne 'Mi casa es la tuya'. Tal fue la expectación que despertó su visita al espacio de Telecinco que fue seguido por 2.383.000 espectadores con un 15,3% de share.

La hija de Isabel Preysler llegó a decir frases relacionadas con su infancia y su hermano Enrique «Mis amigas estaban locas con él y yo gritaba '¡mentira, es todo mentira, España. Es un gamberro absoluto!». También habló de la no dieta que seguía su madre: «Se forra a comer, pero tiene una genética perfecta».

Del mismo modo, tuvo palabras para Vargas Llosa: «Mario siempre te hace sentir bien, siempre tiene una palabra amable para todo el mundo, es la alegría de la huerta, es una persona genial y tiene una vida apasionante». Tampoco se olvidó de su 'tío Miguel', en relación a Miguel Boyer: «Cuando Miguel Boyer vino a vivir a casa le pregunté a mi madre: '¿A este señor cómo lo llamo, mami?' y ella me respondió muy tranquila: 'Tío Miguel', y dije yo, pues tío Miguel».

Un detalle que pocos sabían hacía referencia a su nombre: «Mi madre no me podía poner su apellido primero, entonces me puso su nombre: Tamara Isabel».

En cuanto a la relación que mantiene con su madre: «Yo he vivido siempre con mi madre. Cuando era pequeña vivía con mis padres, y cuando se separaron, me quedé con mi madre».

Respecto a lo que siente cuando la llaman pija: «Antes tenía la imagen de pija muy mala y, no es que me quitara la imagen de pija, pero, por lo menos, la gente me conoció y no les caí del todo mal».

Sobre sus amores recordó que lo que más echaba de menos era el contacto con el padre de su ex: «Mi ex novio se acaba de casar y lo único que echo de menos es a mi ex suegro». Y, por último y según recuerda el portal 'Bekia': «Me tuve que confesar, porque claro, me peleé con mi abuela porque me entró un ataque de posesión».