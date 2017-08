Frank Cuesta estalla contra un joven que le llamó «facha y fascista» Frank Cuesta, en su programa 'Wild Frank'. / F. C. El presentador de 'Wild Frank' aseguró en su cuenta de Facebook que no «entiende qué coño es eso» EL NORTE Martes, 8 agosto 2017, 13:16

Frank Cuesta respondió con dureza a un joven de 27 años que le tachó de «facha y fascista». El presentador de 'Wild Frank' utilizó su cuenta de Facebook para escribirle un extenso post, que comienza asegurando que no entiende esos términos: «No entiendo muy bien qué coño es eso. Es decir, que no entiendo el porqué de seguir con el tema de los bandos, los abuelos etc, etc».

A partir de ese comienzo, el extenista leonés se extiende en explicar cómo ve él a los jóvenes y a la actual sociedad. Como recoge 'FórmulaTV', Frank insiste en que «chavales, llamando fascista, facha, etc cuando lo que han conocido es la tranquilidad de una democracia sí, con sus fallos, pero en España se puede criticar al jefe de Estado, en otros sitios son 15 años de cárcel».

Frank lamenta, además, que siempre se metan con su pareja -Yuyee- cuando le quieren insultar a él: «¿Puede la gente pelearse conmigo sin sacar a Yuyee en la conversación? No es que me importe… porque ya llega un momento que te das cuenta de que algunos no dan más de sí pero es triste ver que no se usa el conocimiento, la inteligencia o la experiencia para rebatir, sino frases hechas».