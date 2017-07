Frank Cuesta a 'Zapeando': «La habéis cagado bestialmente» El aventurero Frank Cuesta. / Twitter El aventurero leonés recrimina al programa de La Sexta pedir fotografías de anilmale exóticos a los telespectadores EL NORTE Jueves, 27 julio 2017, 19:13

Frank Cuesta ha lanzado duras críticas contra el programa presentado por Frank Blanco en La Sexta 'Zapeando', un espacio al que el aventurero leonés le tiene cierto cariño, pero no por eso va a dejar de denunciar una mala decisión, según recoge Ecoteuve.

«Me joroba bastante hacer este vídeo», apunta Cuesta en su canal de Youtube, antes de denunciar que pusieran un mensaje en su cuenta de Twitter pidiendo a los espectadores del programa de La Sexta que compartieran con ellos fotos de animales exóticos.

«Habéis cometido un grave error. Pero esas fotos que habéis pedido, que se supone que es algo chulo, no mola nada. Si no hay demanda, no hay negocio. Supongo que sabéis que llevo años luchando contra el tráfico y abuso de animal», apunta el presentador de DMAX.

«No lo digo de mala leche, lo digo por si queréis rectificar. Somos personas públicas y tenéis un programa que ve mucha gente y se da un mensaje equivocado. Estabais pidiendo fotos con un esclavo, con algo que para vosotros son unos segundillos, pero para ellos es toda una vida de esclavitud».

Cuesta acaba su mensaje, pidiendo a sus compañeros de La Sexta que rectifiquen «Podéis pensar que soy gilipollas. Ponedme a parir si queréis, decid que no tengo razón. La habéis cagado bestialmente porque habéis incitado a que la gente se siga haciendo este tipo de fotos».