Francisco, séptimo expulsado de 'Supervivientes 2018'
Raquel Mosquera, Logan Sampedro y Sofía Suescun eran sus compañeros de nominaciones
Viernes, 25 mayo 2018

'Supervivientes 2018' vivió ayer una nueva gala, que comenzó con el juego de recompensa que tenía por finalidad conseguir unas llaves con las que abrir unas cajas y hacer un puzzle con las piezas para ganar un enorme plato de espaguetis con tomate, albóndigas y queso, del que María Jesús, Sofía Suescun, Hugo Paz y Francisco pudieron disfrutar ante la mirada desesperada de sus rivales que no lo consiguieron: Raquel Mosquera y el Maestro Joao y también de Sergio y Logan, que no quisieron ni mirar. Al final, los cuatro concursantes pudieron terminarse lo que le habían dejado en la fuente.

A continuación, comenzaba la fase de votaciones. «Cerramos las líneas, la suerte está echada. Muchísima suerte a los cuatro nominados», decía Jorge Javier Vázquez. Unos minutos después, el presentador daba la noticia: «La audiencia de 'Supervivientes 2018' ha decidido salvar a... ¡Sofía!», segundos después: «La audiencia de 'Supervivientes 2018' ha decidido salvar a... ¡Logan!». Ahora la expulsión recaería en Raquel o Francisco, algo que se iba a saber pronto: «Y ahora sí, chicos, ha llegado el momento de la expulsión. Supongo que muchos nervios, os deseo suerte a los dos. Los espectadores de 'Supervivientes 2018' ha decidido que el concursante salvado sea... ¡Raquel!», por lo que Francisco era el nuevo expulsado. «Nos vemos en España, chicos. Me voy muy feliz, he vivido momentos maravillosos, entrañables, de tensión... Todo es un juego y yo me llevo cosas muy bonitas en el corazón. Sobre todo el lugar, disfrutad del Caribe donde vivimos, bajo las estrellas, en este paraíso. Os deseo que gane el mejor, no tengáis mucha bronca, llevaos bien», dijo el cantante.

Jorge Javier Vázquez quiso saber las primeras impresiones de Francisco ya fuera del concurso: «Estoy que no quepo dentro de mí de felicidad. Ahora mismo no me cambiaría por ningún hombre del mundo. En primer lugar, porque regreso a mi vida con mi familia, con mis amigos... Por otro lado, también me da pena tener que abandonar a las puertas del final este concurso que para mí ha sido una montaña rusa de emociones. Porque lo he vivido al 100%. Aquí he hecho muchas cosas por primera vez y espero que la dirección y el público también haya disfrutado de mi concurso» y añadía: «Yo tengo 59 años, no voy a cambiar ya mi forma de ser y ellos son unos críos y he tenido que trabajar a su altura».