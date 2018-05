Francisco no quiere seguir en 'Supervivientes' Francisco en 'Supervivientes'. / Telecinco El cantante les ha dicho a Raquel Mosquera y Sofía Suescun: «No tengo ilusión, voy a pedir que no me salven» EL NORTE Lunes, 21 mayo 2018, 13:45

Los continuos enfrentamientos que está soportando Francisco con sus compañeros en 'Supervivientes', el último con Sergio Carvajal, ha llevado al cantante a tocar fondo y no ha dudado en contar a Raquel Mosquera y Sofía Suescun que no aguanta más al resto de compañeros.

Estos tres supervivientes mantienen una guerra con el trío formado por Hugo Paz, Logan y Sergio Carvajal. Suescun ha señalado que «tienen una amistad de mierda», una declaración completamente contraria a las declaraciones que su exnovio le hizo a la navarra: «Tengo que a ir a por ellos, me los voy a cargar».

Francisco a quien no acaba de tragar es a Carvajal. «No he visto a una persona más prepotente», ha señalado el intérprete. Además a Hugo Paz y Logan los ha comparado con unos 'ninots', a los que la modelo maneja como quiere. «Logan me imaginaba que era un tío con más personalidad», apuntaba.

Después de todos los ataques que ha recibido, Francisco ha confesado a Mosquera y Suescun que «el jueves que viene me quiero ir. No me siento a gusto aquí. Con vosotras sí, pero con ciertas personas no. Yo con esas reglas no juego» y ha añadido: «No tengo ilusión, voy a pedir que no me salven».