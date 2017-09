Francisca le pide a Saúl que deje a Julieta Una secuencia de 'El secreto de Puente Viejo'. / Antena 3 Antena 3 emite el martes, a las 17:30 horas, una nueva entrega de la serie 'El secreto de Puente Viejo' EL NORTE Lunes, 4 septiembre 2017, 13:52

Francisca no mejora y ha pedido expresamente ver a Saúl, quien teme enfrentarse a solas con ella. Prudencio, en cambio, está apenado porque a él ni siquiera le ha nombrado, le pide a su hermano que por favor no decepcione a Francisca.

Raimundo recibe la visita de los suyos para apoyarle y éste aprovecha para comentarte un asunto entre Julieta y su mujer. Así la chica entenderá que la inquina que Francisca tiene es mucho más fuerte de lo racional, y que puede llegar incluso a actuar contra ella: ha de andar con mil ojos o ver si su relación con Saúl merece la pena hasta tal punto.

Severo hace preguntas extrañas sobre los alrededores de Puente Viejo sin decir por qué; va claramente a por Francisca ahora que está enferma, en esta guerra todo vale.

Adela, por su parte, se siente fatal por haberse convertido en una chantajista, pero Candela aplaude lo que ha hecho, así como todos los demás: fue Aquilino el que obró mal, ahora si la opinión pública se pone en su contra, será de ley. Finalmente, Aquilino se ha ido de Puente Viejo. ¿Y ahora qué?

Carmelo no se atreve a pedir matrimonio a Adela por miedo a romper la magia, son tan felices… Pero a la par, Adela habla con Marcela amistosamente cuando sale el tema del matrimonio. La maestra considera que si no se ha casado con Carmelo es simplemente porque no se lo ha pedido. Saúl le cuenta a su hermano que Francisca le ha pedido que deje a Julieta.