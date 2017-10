Fran Álvarez señala que su relación con Belén Esteban fue de «amor-odio» Fran Álvarez en 'Viva la vida'. / Telecinco El camarero recuerda que «Belén no quería que me relacionase con otras personas» EL NORTE Lunes, 9 octubre 2017, 12:53

El programa de Telecinco 'Viva la vida' ha contado entre los entrevistados de este fin de semana con el ex de Belén Esteban, Fran Álvarez, para saber algo más de la relación que mantuvo con la 'princesa del pueblo'. El camarero ha señalado: «Nuestra relación ha sido de amor-odio, en nuestro matrimonio ha habido más momentos malos que buenos», aunque ha querido dejar claro que se casó enamorado de ella, pero «no sé si realmente éramos conscientes de lo que estábamos haciendo».

Toñi Moreno le ha preguntado si alguna vez Belén Esteban se había encargado de sus gastos, a lo que éste, enfadado, le ha contestado: «Todo lo que tengo me lo he ganado. Llevo trabajando desde los 17 años y jamás he sido un mantenido». También ha recordado que durante un tiempo dejó de trabajar porque «Belén no quería que me relacionase con otras personas».

Fran también ha expresado su malestar por los comentarios que ha hecho la colaboradora de 'Sálvame' sobre las adicciones de ambos: «De mis adicciones hablo yo, cuando yo quiera», ha señalado. Sobre este problema, del pasado, señala que «he dejado la mala vida atrás, no quiero volver ahí» y al ver unas imágenes suyas del pasado ha comentado: «Me doy lástima, no me gusta verme así».